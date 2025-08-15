Mãe, filha e adolescente são detidas pela PRF suspeitas de furtar lojas em Resende; mercadorias ainda tinham dispositivos antifurto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve, na noite da quinta-feira (dia 14), três mulheres suspeitas de praticarem furtos no comércio de Resende. Entre elas estavam mãe e filha, além de uma adolescente de 17 anos, amiga das duas.

A ação teve início por volta das 18h, quando policiais civis da 89ª DP (Resende) repassaram informações à PRF sobre uma quadrilha que havia tentado furtar produtos na loja O Boticário, no Centro da cidade. Os agentes também indicaram o veículo possivelmente utilizado na fuga: um VW Gol branco, com placa informada.

Equipes da 7ª Delegacia da PRF, de serviço na Unidade Operacional Caiçara, no km 233 da Dutra, permaneceram em alerta e conseguiram interceptar o carro por volta das 20h30. No veículo estavam o motorista e as três suspeitas.

Durante a abordagem, foram encontradas sacolas plásticas com diversas mercadorias de lojas como Riachuelo, Pernambucanas e Havan. Entre os itens havia peças de roupa, acessórios e produtos de perfumaria, muitos ainda com dispositivos antifurto.

O motorista alegou que havia sido contratado como motorista de aplicativo para levar as mulheres do Rio de Janeiro a Resende por R$ 400, com promessa de mais R$ 200 no retorno. Já as suspeitas afirmaram que haviam encontrado as mercadorias em uma caçamba de lixo.

Diante das evidências, todos foram encaminhados à 89ª DP para os procedimentos legais. Eles responderão por furto (artigo 155 do Código Penal), associação criminosa (artigo 288 do CP) e corrupção de menor (artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente).

