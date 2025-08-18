Polícia Civil fecha refinaria de drogas em Vila Santa Cecília

Um homem de 60 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (dia 18) durante uma operação da Polícia Civil em Volta Redonda. Na ocasião, agentes da 93ª DP, coordenados pelos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto, também cumpriram mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua 58, no bairro Vila Santa Cecília.

De acordo com a Polícia Civil, o imóvel funcionava como refinaria de drogas. No local, foram apreendidos centenas de pinos plásticos, etiquetas de identificação usadas para a venda de entorpecentes, além de materiais para preparo e refino. As investigações apontam que a droga seria destinada ao bairro 60, onde atuaria uma facção criminosa ligada ao Comando Vermelho.

Ainda segundo a polícia, aproximadamente 1,5 quilo de pasta base de cocaína apreendidos no último sábado pelo programa Segurança Presente tinham como destino a residência, onde passariam por refino antes da comercialização.

O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93ª DP. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 197.

Foto: Divulgação/Polícia Civil