Polícia Civil prende dois homens e apreende um menor envolvidos em furto de motocicletas em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam, no domingo (dia 17), integrantes de uma quadrilha especializada em furto de motocicletas em Angra dos Reis. Na ação, um menor foi apreendido. O trio foi detido no bairro Japuíba e Garatucaia, no mesmo município. A operação foi em conjunto com a Polícia Militar e Secretaria Municipal de Segurança.

A ação ocorreu após intenso trabalho de investigação e monitoramento da unidade. Os agentes identificaram um grupo de infratores que utilizavam motocicletas para realizar furtos na cidade.

Durante as diligências, os agentes encontraram com os criminosos uma ferramenta para facilitar a direção direta das motocicletas furtadas. Um dos infratores relatou que participa dos furtos de motocicletas esportivas na cidade de Angra dos Reis e leva as mesmas para comunidades de uma facção criminosa. Ele recebia uma outra motocicleta clonada em troca. Segundo os agentes, o veículo é utilizado em manobras ilegais nas rua.

Um dos presos desobedeceu a ordem de parada e fugiu pelas vias. Ele perdeu a direção do veículo e colidiu com um carro estacionado. A namorada dele, que estava na motocicleta, quebrou o braço e foi encaminhada para a unidade hospitalar mais próxima.

Diante dos fatos, os dois presos foram atuados em flagrante por associação criminosamente, adulteração de sinal de veículo, desobediência e falta de habilitação. O menor apreendido vai responder por ato infracional análogo aos mesmos crimes. As investigações continuam para capturar outras membros da estrutura criminosa que vem atuando de maneira contínua na cidade.