Polícia Civil prende assassino horas após o crime em Paraíba do Sul

Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul), em ação conjunta com policiais militares prenderam, nesta segunda-feira (dia 18), o autor de um homicídio, ocorrido no domingo (dia 17), em Paraíba do Sul. O criminoso foi localizado e capturado em Três Rios.

De acordo com os agentes, a vítima conduzia o carro de uma empresa de gás e foi executada com tiros efetuados por um homem que estava na garupa de uma moto. O crime aconteceu próximo a uma quadra, no Morro da Alegria, em Paraíba do Sul.

Após intensa investigação e coleta de informações de inteligência, o criminoso foi localizado em um edifício, em Três Rios, e foi preso em flagrante. Na garagem do imóvel foi encontrada a moto utilizada no crime. Já no interior do apartamento havia três carregadores de pistola com munições, grande quantidade de drogas, balanças de precisão e a possível vestimenta usada na prática do homicídio.

Ele foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de homicídio, tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

A execução teria sido motivada por uma disputa territorial na venda de drogas na região. Segundo os agentes, um segundo envolvido foi identificado e diligências estão em andamento para localizá-lo.