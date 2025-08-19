Empresário Henrique Valle morre em sua fazenda, em Rio Claro

O empresário Henrique Coimbra Valle, dono do Grupo Valle Sul, morreu nesta terça-feira (dia 19), em sua fazenda, em Rio Claro. Segundo informações ainda preliminares, ele teria sofrido um infarto. A notícia foi divulgada pelo jornal Aqui, mas ainda não há informações oficiais sobre velório e sepultamento.

Fundado em 1970 como uma empresa familiar, o Grupo Valle Sul consolidou-se ao longo das décadas como um dos principais conglomerados da Costa Verde e do Médio Paraíba. Atualmente, emprega mais de 750 colaboradores e mantém escritórios em Angra dos Reis, Resende, Barra Mansa, Barra do Piraí e Itaguaí, com atuação nos setores de construção e imobiliário.