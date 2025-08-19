PRF apreende mais de 180 quilos de maconha em Resende; motorista é detido

Policiais rodoviários federais prenderam, na noite da segunda-feira (dia 18), um homem transportando um carregamento de maconha prensada. O flagrante aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Resende.

Por volta das 22h, uma equipe PRF da 7ª Delegacia fazia fiscalização (blitz) na BR-116, quando verificou um automóvel de passeio transportando peso excessivo no compartimento de passageiro. Na abordagem, o condutor informou que os pacotes eram entregas de uma plataforma digital, mas não apresentou comprovante ou nota fiscal. Durante revista no interior do carro, os policiais sentiram forte odor de erva.

O motorista disse que foi contratado para entregar o entorpecente no Rio de Janeiro, mas não deu detalhes sobre onde e quem o receberia. A droga estava armazenada em diversos tabletes no banco traseiro do veículo, totalizando 181,4 quilos.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Resende.

Foto: Divulgação