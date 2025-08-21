Após problemas mecânicos, carga superdimensionada segue viagem pela Dutra e vai pernoitar em Porto Real

O transporte da supercarga de dimensões especiais que atravessa o Sul Fluminense pela Rodovia Presidente Dutra registrou alguns contratempos nesta quinta-feira (dia 21). O deslocamento começou por volta das 9h, logo após a travessia da divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, passando por Engenheiro Passos, em Resende, na altura do km 336.

No entanto, um pneu do conjunto transportador estourou quando a carga passava pelo km 334, na Barreira Fiscal de Nhangapi. A pista ficou totalmente interditada e o tráfego de veículos foi desviado para dentro do posto fiscal. Inicialmente, a previsão era de uma parada de 10 minutos, mas a manutenção se estendeu após técnicos identificarem outros pneus com problemas. O deslocamento só foi retomado por volta das 11h.

Ao meio-dia, a carga foi novamente estacionada no km 317, próximo ao acesso a Penedo, em Itatiaia. A previsão é de que volte a circular às 14h, seguindo até o km 299, em Porto Real, nas imediações do acesso a Bulhões, onde deverá pernoitar para prosseguir viagem na manhã desta sexta-feira (dia 22), a partir das 9h.

Situação do tráfego:

A situação do tráfego às 12h30 apresentava fluxo livre no pedágio de Itatiaia, enquanto no Posto Fiscal de Nhangapi havia cerca de 3 km de lentidão.

Foto: Divulgação/PRF