Carro colide na traseira de ônibus na BR-393, em Volta Redonda

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (dia 21) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira – trecho municipalizado), na altura do bairro São Lucas, em Volta Redonda. A colisão ocorreu por volta das 8h10, na pista sentido Conforto, próximo ao posto policial.

De acordo com informações preliminares, um veículo modelo Fox, de cor vermelha, bateu na traseira de um ônibus da linha que atende a Região Leste de Barra Mansa.

No automóvel estavam duas pessoas que, segundo testemunhas, sofreram ferimentos e foram encaminhadas ao Hospital São João Batista para receber atendimento médico. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

O trânsito no local não foi afetado.