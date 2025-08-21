Operação Meia Roda: GAECO investiga esquema de CNHs falsas no RJ e secretário de Ordem Pública de Volta Redonda tem nome citado

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), cumpriu, nesta quinta-feira (dia 21), mandados de busca e apreensão contra 15 pessoas investigadas em um esquema de venda fraudulenta de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). As investigações do GAECO/MPRJ apontam que os suspeitos atuavam em diversas regiões do Estado, notadamente no Sul Fluminense, nas cidades de Volta Redonda, Valença, Barra do Piraí e Paraíba do Sul. Entre os alvos estão dois policiais militares, sendo um deles o atual secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Segundo o MP, a operação Meia Roda apura a atuação de uma organização criminosa composta por servidores do Detran/RJ, pessoas ligadas a autoescolas e clínicas médicas, além de despachantes e policiais militares. A apuração apontou que candidatos pagavam para serem aprovados sem realizar as provas obrigatórias, em um esquema que envolvia a inserção de dados falsos no sistema e até o uso de moldes de silicone para fraudar o controle biométrico.

Os alvos são investigados pelos crimes de corrupção passiva e por organização criminosa. Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa, foram cumpridos em endereços da capital, da Baixada Fluminense e do interior do estado.

Em nota, a prefeitura de Volta Redonda afirmou que o nome do coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, atual Secretário Municipal de Ordem Pública, foi citado de forma indevida em conversas interceptadas no curso de uma investigação. “O coronel Luiz Henrique é um servidor público de carreira, com histórico de dedicação, seriedade e compromisso com a segurança e a ordem de nossa cidade. Reafirmamos nossa confiança em sua idoneidade e na sua conduta ética ao longo de toda a vida profissional”.

Veja nota na íntegra:

A Prefeitura de Volta Redonda vem a público esclarecer que o nome do coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, atual Secretário Municipal de Ordem Pública, foi citado de forma indevida em conversas interceptadas no curso de uma investigação.

O coronel Luiz Henrique é um servidor público de carreira, com histórico de dedicação, seriedade e compromisso com a segurança e a ordem de nossa cidade. Reafirmamos nossa confiança em sua idoneidade e na sua conduta ética ao longo de toda a vida profissional.

Temos plena convicção de que a Justiça, de maneira célere e responsável, esclarecerá os fatos e afastará o nome de pessoas de bem de qualquer suspeita infundada.

O Coronel está à disposição das autoridades e de qualquer pessoa que deseje esclarecimentos, sendo o mais interessado em esclarecer tudo de maneira mais rápida possível.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência e o respeito às instituições.