Operação Shamar: Homem é preso na Avenida Beira-Rio por descumprir medida protetiva

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (dia 21) em Volta Redonda, durante a Operação Shamar, deflagrada em todo o país para combater a violência contra a mulher. A ação foi conduzida por agentes da 93ª DP, sob coordenação dos delegados Vinícius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu por volta das 11h30, na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira Rio), após o sistema de câmeras da Prefeitura identificar a entrada do veículo do suspeito na cidade. Os policiais localizaram o homem enquanto ele dirigia e cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça.

O detido responde pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). Após os procedimentos de praxe na delegacia, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação