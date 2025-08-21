PRF apreende meia tonelada de drogas em carreta em Piraí; motorista tentou fugir, mas foi contido

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quarta-feira (dia 20), cerca de meia tonelada de maconha e skunk durante uma fiscalização em Piraí. A droga estava escondida em um compartimento oculto de um tanque de transporte de combustíveis acoplado a uma carreta.

Por volta das 18h40, os agentes abordaram o veículo, formado por um caminhão-trator e dois semirreboques, conduzido por um homem de 41 anos, natural de Duque de Caxias (RJ). O motorista informou que vinha de São Paulo com destino a Betim (MG).

Durante a inspeção, o condutor apresentou nervosismo e tentou fugir, mas foi contido imediatamente pela equipe. A atitude levantou suspeitas, levando os policiais a realizarem uma vistoria minuciosa. No interior de um dos tanques, os agentes identificaram um compartimento falso, onde encontraram 482 tabletes de maconha e 35 sacos de skunk, de diferentes tamanhos e formatos. O material somou aproximadamente 500 quilos de entorpecentes.

Diante do flagrante, o motorista foi preso por tráfico interestadual de drogas. Ele, o veículo e a carga foram encaminhados para a 94ª DP (Piraí), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/PF