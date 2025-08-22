Policial militar é morto em confronto com criminosos em Barra Mansa

Um policial militar do 28º Batalhão foi morto na noite desta quinta-feira (dia 21) após um confronto com criminosos no bairro Vila Independência, em Barra Mansa. A vítima foi identificada como o soldado Felipe dos Santos Amaral, morador do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Militar, o agente foi atingido por um tiro no rosto durante a troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

No confronto, um criminoso também foi morto, identificado como Oziel, conhecido como “Coroa”. Ele já foi apontado como um dos líderes do tráfico nos bairros Siderlândia e Cotiara, em Barra Mansa. Segundo a polícia, Oziel havia passado alguns anos preso, mas foi beneficiado com uma “saidinha” e acabou se evadindo do sistema prisional.

Um outro elemento ficou ferido durante a ação, que resultou ainda na prisão de cinco pessoas, todas conduzidas à 90ª DP. Armas e munições também foram apreendidas. Diversas viaturas da PM permaneceram na região durante a noite em buscas complementares.

Outro caso no Centro

Ainda na quinta-feira, um homem foi baleado após uma discussão na Rua Pinto Ribeiro, no Centro de Barra Mansa. A vítima foi atingida por um tiro no abdômen e socorrida para a Santa Casa de Misericórdia.

A Polícia Civil investiga os dois casos.

Foto: Reprodução