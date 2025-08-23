Cachorro é resgatado com sinais de abandono e maus-tratos em Porto Real

Na última sexta-feira (dia 22), um cachorro foi resgatado, em Porto Real, com suspeita de abandono e maus-tratos durante uma operação conjunta envolvendo a Vigilância Sanitária, o Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC), a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Civil. A ação foi motivada por uma denúncia recebida pela GCM e aconteceu no bairro Village Calvino.

De acordo com relatos, o tutor do animal estaria ausente da residência há cerca de duas semanas. Um laudo preliminar da Vigilância Sanitária apontou que o cão apresentava baixo peso e presença de parasitas. O animal foi encaminhado ao CIRAC, onde recebe os devidos cuidados, enquanto o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

O comandante da GCM, Douglas André de Souza, destacou que a Lei Federal 14.064/2020 e a Lei Municipal nº 662/2019 definem maus-tratos e abuso contra animais, com penas que podem variar de três meses a um ano de detenção, além de multa.

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Guarda Municipal, no número (24) 3353-1245, ou diretamente na sede da Secretaria de Saúde, onde funciona a Vigilância Sanitária, na Avenida Fernando Bernardelli, nº 1219, Centro.

Foto: Divulgação