GAT prende grupo com drogas em condomínio do bairro Santa Isabel, em BM

Uma ação do 28º Batalhão de Polícia Militar resultou, neste sábado (dia 23), na prisão de quatro pessoas e na apreensão de grande quantidade de drogas no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa. Um adolescente também foi apreendido, enquanto uma menor de idade foi ouvida e liberada.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) acompanhavam o sepultamento de Oziel Guilherme da Silva, morto em confronto que também resultou na morte do soldado da PM Felipe dos Santos Amaral, de 32 anos, quando parte da guarnição se deslocou para os condomínios conhecidos como “Predinhos”, em Santa Isabel. No local, os policiais observaram um indivíduo correndo com uma mochila e um rádio comunicador, que entrou em um apartamento.

Na revista ao imóvel, os agentes encontraram a mochila contendo 30 pedras de crack, 23 tiras de maconha, 50 pinos de cocaína, seis frascos de cheirinho de loló, um rádio comunicador em funcionamento e R$ 82 em espécie. Outras drogas, materiais usados no preparo e comercialização de entorpecentes, além de três celulares, também foram apreendidos.

Segundo a polícia, os detidos seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. O grupo foi encaminhado à 90ª DP, onde quatro deles permaneceram presos por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes.