Identificado homem encontrado morto no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda

Foi identificado como Fábio José Dias Júnior o homem encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (25), no Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda. Fábio tinha 30 anos e era morador da Rua 8, no mesmo bairro.

O corpo do rapaz foi localizado por volta da 1h, nas proximidades do ginásio da Rua 43, após moradores acionarem o socorro ao ouvirem gritos e pedidos de ajuda. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas apenas pôde constatar o óbito.

Segundo o registro de ocorrência, a vítima apresentava sinais de espancamento e foi encontrada em uma vala de escoamento de água, o que levantou a suspeita de homicídio.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.

O sepultamento de Fábio José Dias Júnior está previsto para esta terça-feira (dia 26), no Portal da Saudade. O horário ainda não foi definido.

