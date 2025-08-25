Maior carga da história da Via Dutra fará novo deslocamento nesta terça-feira entre BM e VR

Motoristas que trafegam pela Rodovia Presidente Dutra devem ter atenção redobrada nesta terça-feira (dia 26) por conta do deslocamento da carga superdimensionada. Segundo o cronograma divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, o transporte sai do km 282, em Barra Mansa, e segue até o km 264, próximo ao bairro Roma, em Volta Redonda, a partir das 9h.

Caso a operação ocorra sem problemas no período da manhã, não excedendo o horário previsto, um novo deslocamento poderá ser realizado na parte da tarde, até o km 239, em Piraí. No entanto, se houver qualquer atraso, o transporte ficará para o dia seguinte, informou a PRF.

A operação contará com apoio da Polícia Rodoviária Federal, da CCR RioSP e da equipe técnica do transportador, garantindo segurança e evitando impactos no trânsito. Motoristas devem ficar atentos, respeitar os limites de velocidade, sinalização e manter distância segura dos veículos da carga especial.

O conjunto transportador possui 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e peso superior a 800 toneladas, sendo o maior veículo com carga superdimensionada da história a passar pela Via Dutra.

