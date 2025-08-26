Preso homem acusado de torturar e manter a companheira em cárcere privado em Barra do Piraí

Foi preso na manhã desta terça-feira (dia 26), em Barra do Piraí, o homem acusado de torturar, ameaçar e manter a namorada em cárcere privado,. O crime aconteceu no último domingo (25) e, desde então, o suspeito estava foragido.

De acordo com a Polícia Civil, a Justiça expediu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o acusado, após a instauração de inquérito pela 88ª DP. Na residência dele, no Centro da cidade, os agentes apreenderam facões, munições de diferentes calibres e outros objetos que reforçam a gravidade das acusações.

As investigações apontam que o homem manteve a vítima em cárcere privado por horas, submetendo-a a espancamentos e gravando vídeos das agressões, que foram enviados a familiares da jovem como forma de intimidação. A ação foi caracterizada como violência doméstica nos termos da Lei Maria da Penha.

“Estamos diante de um agressor frio e cruel, que expôs sua companheira a cenas de verdadeiro terror. A apreensão de armas brancas e munições em sua casa confirma o risco concreto que ele representa. A prisão é uma resposta firme a esse tipo de crime”, afirmou o delegado Rodolfo Atala, responsável pelo caso.

O acusado já possuía antecedentes criminais. Em 2021, ele chegou a ser preso por dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa, sendo liberado em liberdade provisória no dia seguinte.

A prisão foi resultado de uma operação deflagrada após a divulgação de um cartaz pelo Disque Denúncia, que solicitava informações sobre o paradeiro do suspeito. A mobilização contou com o apoio da população e das equipes da Polícia Civil, que localizaram o homem nesta manhã.

O homem foi levado para a delegacia de Barra do Piraí e responderá pelos crimes de tortura, cárcere privado e ameaça. A Polícia Civil reforça que denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas em qualquer delegacia, pelo telefone 197 ou pelo Disque 180. Informações anônimas também podem ser repassadas ao Disque Denúncia (2253-1177).

Foto: Divulgação