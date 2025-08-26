Prefeito de Rio Claro discute transporte intermunicipal com Governo do Estado

O prefeito de Rio Claro, Babton Biondi, participou nesta terça-feira (dia 26), de uma reunião no Rio de Janeiro com a secretária de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem, e o presidente do Detro, Raphael Salgado. O encontro foi intermediado pelo deputado estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, e teve como pauta principal o transporte público intermunicipal.

De acordo com o prefeito, os próximos encontros definirão os encaminhamentos, mas ele já se mostrou satisfeito com os compromissos assumidos pelo Governo do Estado. O primeiro deles será um estudo da Secretaria de Transportes para avaliar a possibilidade de integrar o transporte municipal ao intermunicipal. “Hoje temos uma empresa responsável pelo transporte municipal e outra pelo intermunicipal. Como os trajetos são muito semelhantes, expandindo apenas nos limites da cidade, a ideia é unificar o sistema em uma nova licitação, o que pode garantir veículos melhores e tarifas mais acessíveis para a população”, explicou Babton Biondi.

Outro tema tratado de forma emergencial foi a retomada da linha intermunicipal entre Piraí e Barra Mansa, passando pelos distritos de Passa Três e Fazenda da Grama, em Rio Claro. O serviço está suspenso há cerca de dois anos, e a prefeitura assumiu parte do trajeto por meio do transporte municipal, mas apenas até os limites da cidade.

Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira, 1º de setembro, com o presidente do Detro, para tratar da reativação imediata da linha e também do cronograma do estudo de integração. “Estou confiante de que o Estado dará apoio a Rio Claro nessa luta. É um problema crônico que afeta a mobilidade da nossa população, e as pessoas merecem um transporte de qualidade”, concluiu o prefeito.

Foto: Divulgação