Suspeito de matar advogado em BM já foi condenado por assassinar e degolar mulher em crime brutal

O homem preso nesta quinta-feira (dia 28) pela 90ª DP, suspeito de executar o advogado e ex-presidente da OAB de Barra Mansa, Hércules Anton de Almeida, já possui um histórico criminal marcado pela violência. De acordo com fontes da investigação, ele cumpriu 17 anos de prisão por um homicídio cometido com requintes de crueldade.

Na época, o acusado e outros comparsas assassinaram e degolaram uma mulher, em um crime que chocou a região e teve grande repercussão. Após o cumprimento da pena, ele voltou a circular em liberdade e passou a ser apontado como matador de aluguel.

Agora, novamente, o homem é investigado como autor de uma execução planejada, desta vez contra o advogado Hércules Anton, morto a tiros em outubro do ano passado, em Barra Mansa.

Foto: Divulgação