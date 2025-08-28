Rio Claro realiza pela primeira vez a Semana da Educação Infantil com foco em conscientização ambiental

Pela primeira vez, Rio Claro celebrou a Semana da Educação Infantil. Entre os dias 25 e 27 de agosto, cerca de 1,2 mil alunos da rede municipal – desde a creche até o Pré-II, além de algumas turmas do Ensino Fundamental – participaram de apresentações teatrais em comemoração ao Dia da Educação Infantil, celebrado em 25 de agosto.

De acordo com a secretária de Educação, Thaís Isabelle de Carvalho, a iniciativa buscou valorizar a primeira infância como etapa fundamental da formação humana. “A Educação Infantil é a base onde é consolidada, construídos os conhecimentos para a vida das crianças. A Educação Infantil é um chão que a gente vai pisar pelo resto das nossas vidas”, destacou.

As crianças assistiram à peça “Água, Pra Que te Quero?”, encenada pela companhia Cria Teatro, que abordou a importância da preservação ambiental, com ênfase no uso consciente da água. Para a secretária, a proposta uniu arte e educação, trazendo diferentes linguagens e estratégias pedagógicas. “A proposta buscou unir arte e educação, despertando a atenção das crianças para temas relevantes por meio de diferentes linguagens e estratégias pedagógicas, como dinâmicas interativas, que estimulam a participação ativa dos estudantes; conscientização ambiental, reforçando práticas de consumo responsável da água; musicalidade e ludicidade, potencializando a aprendizagem de forma prazerosa e envolvente”, explicou.

Thaís ressaltou ainda a parceria entre as secretarias de Educação e de Meio Ambiente, que têm priorizado experiências práticas para ampliar a vivência das crianças em temas ligados à sustentabilidade.

A ideia da semana partiu da professora Mônica Terra, coordenadora da Educação Infantil, que destacou a sensibilidade da gestão em priorizar essa faixa etária. “Queríamos fazer uma semana que acrescentasse no cotidiano da criança. Sempre dizemos que o brincar precisa ter uma intencionalidade e pensamos na peça de teatro. O segundo momento foi decidir o tema e optamos pelo meio ambiente para tratar sobre a importância da água”, contou.

O retorno das escolas, segundo Mônica, foi imediato e emocionante. “Já tivemos um feedback de algumas escolas de crianças que chegaram em casa e ao escovar os dentes tiveram a preocupação de fechar a torneira. Elas entenderam que se não fizerem o uso consciente da água, no futuro não vão ter. Eu achei isso super bacana porque às vezes nos prendemos, de forma errada, ao fato de serem crianças pequenas e pensamos que podem não entender. A criança entende e pode até conscientizar o pai e a mãe sobre o uso da água”, relatou.

Para a secretária Thaís, além do caráter educativo, a ação proporcionou um momento cultural inédito para muitas crianças. “A grande maioria não tem acesso ao teatro. Com a mesma atividade, conseguimos dar oportunidade cultural aos alunos e ainda com conscientização ambiental”, concluiu.

