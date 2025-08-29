Colisão entre caminhões deixa motorista gravemente ferido na BR-393, em Paraíba do Sul

Por volta das 21h30 dessa quinta-feira (dia 28), dois caminhões colidiram de frente no km 186 da BR-393, em Paraíba do Sul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um dos veículos sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado ao hospital da cidade. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Com o impacto, a rodovia chegou a ser totalmente interditada para atendimento à ocorrência e remoção dos veículos. Durante a madrugada, o tráfego passou a operar de forma parcial até a liberação total da via, por volta das 4h desta sexta-feira (dia 29).

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Foto: Divulgação/PRF