VR: Aposentados podem solicitar desconto de até 50% no IPTU 2026 a partir de 1º de setembro

A partir do dia 1º de setembro (segunda-feira), aposentados e pensionistas de Volta Redonda já poderão solicitar o desconto no IPTU 2026. O pedido poderá ser feito de forma online, pelo site voltaredonda.rj.gov.br/aposentados, ou de forma presencial em diversos pontos que serão disponibilizados pela prefeitura.

“Este ano, vamos descentralizar o atendimento presencial, garantindo mais comodidade e rapidez no atendimento ao contribuinte, que, além da internet, poderá fazer a solicitação no saguão de entrada da prefeitura do dia 1º ao dia 12 de setembro, no prédio Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) do dia 15 ao dia 28 de novembro; além das subprefeituras do Retiro e do Santo Agostinho e nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros”, explicou a diretora do Departamento Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Amanda Costa.

Para garantir o desconto, que pode chegar a até 50%, o aposentado e pensionista deve atender a alguns critérios: ser aposentado ou pensionista por morte, com comprovação de certidão de casamento ou de óbito; ter uma renda de até 10 salários mínimos; ser proprietário ou possuidor do imóvel onde mora; e não ter débitos com a prefeitura, incluindo o IPTU 2025, que precisa estar quitado.

“Temos mais de 11 mil aposentados e pensionistas com possibilidade de conseguirem o benefício. E estamos ampliando os pontos para fazer a solicitação com o objetivo de facilitar o acesso desse público, evitando filas e agilizando o processo. E tem a comodidade de fazer pela internet, onde o contribuinte também acompanha o andamento da solicitação”, explicou a subsecretária municipal de Fazenda, Lygia Morelli.

Como fazer o pedido do desconto

Para solicitar o desconto pela internet basta acessar o site voltaredonda.rj.gov.br/aposentados (pelo computador, tablet ou celular), baixar o requerimento, preencher e enviar com a documentação necessária (pode ser foto ou escaneada), como RG, CPF e o comprovante atualizado do benefício de aposentadoria ou pensão. Após o envio é só aguardar a análise. O andamento do pedido pode ser acompanhado diretamente pelo site da prefeitura, com o número da inscrição imobiliária.

Caso você não tenha acesso à internet ou enfrente dificuldades para realizar a solicitação on-line, não precisa se preocupar. As subprefeituras do Retiro (Avenida Antônio de Almeida, nº 46) e do Santo Agostinho (Rua Jayme Martins, nº 705) oferecem atendimento presencial das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. O contribuinte ainda pode se dirigir à unidade do Cras mais próxima de sua casa para solicitar o apoio.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode ligar para a Central de Atendimento Único (CAU), pelo número 156. A Secretaria Municipal de Fazenda também disponibiliza contatos via aplicativo de mensagens WhatsApp e dois telefones fixos para que a população possa tirar dúvidas; (24) 99248-3514, (24) 99971-7902, (24) 3511-3375 e (24) 3511-3274.

Foto de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.