Carga superdimensionada volta a circular hoje na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o deslocamento da carga superdimensionada pela Rodovia Presidente Dutra será retomado na manhã desta segunda-feira (dia 1º), a partir das 9h.

O conjunto transportador, que estava estacionado desde a semana passada no km 282 da rodovia, no acesso ao Posto Flumidiesel, em Barra Mansa, seguirá viagem até o km 264, em frente à base da CCR RioSP, no bairro Roma, em Volta Redonda. No local, ficará parado até amanhã (dia 2).

Posteriormente, o transporte continua em direção a Piraí, com parada prevista no km 239 da Dutra.

A operação chama a atenção pelo porte do veículo: são 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e mais de 800 toneladas de peso. É o maior transporte de carga superdimensionada já registrado na história da rodovia.

Foto: Divulgação