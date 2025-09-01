Cão baleado em Barra Mansa se recupera e mobiliza luta contra maus-tratos

A Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais (SMPA) de Barra Mansa segue acompanhando de perto o caso do cachorro Bob, que foi baleado na última quinta-feira (dia 28), no bairro Moinho de Vento. Na manhã desta segunda-feira (dia 1º), o secretário da Pasta, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, e uma equipe de servidores estiveram na residência dos tutores para verificar o estado de saúde do animal e prestar apoio à família.

Segundo o secretário, Bob é um cão extremamente dócil e, apesar da violência que sofreu, está se recuperando bem. “O Bob é muito tranquilo, um verdadeiro companheiro da família. Ele está passando bem, mas é inaceitável o que aconteceu. Foi um atentado bárbaro”, afirmou Beleza.

Ele reforçou o compromisso da SMPA com a causa animal e garantiu que continuará acompanhando o caso de perto. A Secretaria aguarda os depoimentos e o andamento das investigações para que o responsável pelos disparos seja identificado e responsabilizado.

“Estamos mobilizados para garantir que haja justiça. Maus-tratos contra animais são crimes e não serão tolerados. Seguiremos ao lado da família do Bob até que esse caso tenha uma resposta efetiva”, finalizou Beleza.

Quem quiser denunciar pode entrar em contato com a SMPA pelos telefones: (24) 3029-9033 e 98120-0153, ou diretamente na sede da Secretaria, localizada na Rua Elza Maia de Amorim, nº 3.538, bairro Saudade.

Foto: Divulgação