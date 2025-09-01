Cláudio Castro prestigia inauguração do Museu Vassouras, novo marco histórico no Vale do Café

O governador Cláudio Castro participou no sábado (dia 30) da inauguração do Museu Vassouras, novo centro cultural localizado no coração histórico do município de Vassouras, no Centro-Sul Fluminense. Instalado em um casarão colonial de 1848 que abrigou o antigo Hospital Nossa Senhora da Conceição, o espaço foi totalmente restaurado após sete anos de obras e foi aberto ao público no domingo (dia 31), com visitação gratuita até às 17h.

– É emocionante ver um espaço tão emblemático da nossa história renascer com essa força, por meio de uma iniciativa tão incrível. O Museu Vassouras é mais do que uma homenagem ao passado: é uma ponte viva com o futuro, promovendo cultura, educação e turismo para todo o nosso estado. Um exemplo de iniciativa a ser seguida por outros municípios. Nossa gestão também não tem medido esforços e já investiu mais de R$ 1 bilhão só em Cultura, especialmente no interior, que voltou a ganhar protagonismo no setor – destacou Cláudio Castro durante a cerimônia, ao lado de autoridades locais, representantes do setor cultural, empresários e moradores da região.

O museu é uma iniciativa do Instituto Vassouras Cultural (IVC), fundado com o objetivo de valorizar a história, a cultura e a identidade do Vale do Café – região composta por 15 cidades fluminenses. Com 3.331 m² de área construída, o espaço abriga salas de exposição, auditório, ambientes multimídia, café, loja, pátio e jardins. O projeto arquitetônico respeitou as características originais do casarão, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional (Iphan), e transformou as ruínas em um moderno centro cultural.

– Uma vez ouvi uma frase que ilustra bem este momento: quando se abre um equipamento cultural, se abre um refúgio para mentes e almas- disse a secretária de estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

A exposição inaugural, “Chegança”, tem abertura marcada para novembro e apresentará obras de artistas contemporâneos como Beatriz Milhazes, Aline Motta e Sônia Gomes, além da obra Composição (Figura Só) (1930), de Tarsila do Amaral, atualmente no acervo do Masp. Dividida em três núcleos — “Folias”, “Vapor” e “Milagre” —, a mostra é curada por Marcelo Campos (MAR) e Thayná Trindade, e mergulha nas tradições, memórias e transformações do Vale do Café.

Programação

Com programação educativa já iniciada desde janeiro e expectativa de intensa atividade cultural, o novo museu promete se firmar como um polo de fomento à cultura e ao turismo no interior do estado. Para Ronaldo Cezar Coelho, idealizador do projeto, a abertura marca um novo momento para a região.

– Mais do que um museu, este é um espaço de autoestima, de geração de renda e de valorização do nosso legado. O Vale do Café tem muito a contar — e agora tem um lugar para isso — ressaltou, se dizendo lizongeado com a presença do governador e demais autoridades.

Entre as autoridades, também estiveram na inauguração: Gustavo Tutuca, secretário de estado de Turismo; Nicola Miccione, secretário de estado da Casa Cívil, e Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal.