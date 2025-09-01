Disque Denúncia busca informações sobre suspeitos da morte de inspetor da Polícia Civil em Angra dos Reis

O Disque Denúncia de Angra dos Reis divulgou, nesta segunda-feira (dia 1º), um cartaz com a pergunta “Quem Matou?” para auxiliar nas investigações da morte do inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Elber de Freitas Fares, lotado na 166ª DP (Angra). O objetivo é obter informações que levem à identificação e prisão dos responsáveis pelo crime.

O inspetor foi assassinado na noite de domingo (dia 31), no bairro Balneário, em Angra dos Reis, quando deixava a igreja ao lado do filho, de 10 anos. De acordo com a Polícia Civil, criminosos atiraram contra Elber de dentro de um carro. Ele foi atingido por dois disparos — no abdômen e no pescoço. O filho, que presenciou a cena, ainda tentou reanimá-lo. O crime ocorreu por volta das 20h30.

Elber chegou a ser socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos.

A 166ª DP instaurou inquérito e equipes da unidade realizam diligências para coletar imagens de câmeras de segurança e reunir informações que ajudem a identificar os autores e a motivação do crime.

A população pode colaborar com denúncias anônimas pelos seguintes canais:

Central de Atendimento : (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177 WhatsApp Anonimizado : (021) 2253-1177

: (021) 2253-1177 Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.