Dire Straits Legacy se apresenta em Barra Mansa em novembro; virada de lote acontece no dia 10 de setembro

O público da região Sul Fluminense se prepara para receber um show internacional histórico. A banda Dire Straits Legacy sobe ao palco em Barra Mansa no dia 16 de novembro, trazendo sucessos que marcaram gerações.

Os ingressos estão em alta procura e a organização já anunciou que alguns setores estão esgotados, como as mesas diamante e bistrôs. Ainda há disponibilidade para as mesas ouro, prata e bronze, além do setor arena.

Um alerta importante para quem ainda não garantiu presença: a virada de lote acontece no próximo dia 10 de setembro. Após essa data, os valores dos ingressos serão reajustados.

Pontos de venda sem taxa:

• Alquilab Pharma (Barra Mansa): Av. Dr. Francisco Vilela de Andrade Neto, 44 – Centro, Barra Mansa – RJ

• Alquilab Pharma (Volta Redonda): Rua Vinte e Um, 41 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda – RJ

• Konnen Academia – Shopping Park Sul: Rodovia dos Metalúrgicos, 1189 – Volta Redonda – RJ

• Yesu – Shopping PátioMix Resende: Av. Dorival Marcondes Godoy, 500 – Resende – RJ

Venda online:

Ingressos também podem ser adquiridos pelo site blueticket.com.br.

Com ingressos limitados e grande procura, a expectativa é de casa cheia para uma noite memorável. O show promete reunir fãs de diferentes gerações em um espetáculo inesquecível.

Foto: Divulgação