Feira Emprega Transporte vai oferecer vagas de emprego em Barra Mansa

A Prefeitura de Barra Mansa apoia o Sest Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) na realização da Feira Emprega Transporte, no dia 10 de setembro. A iniciativa vai reunir empresas dos setores de logística, comércio, indústria e serviços, que estarão oferecendo diversas vagas de emprego à população. O evento será realizado das 8h30 às 17h30, na unidade do Sest Senat do município, localizada na Rua João Brabo, n° 05, no bairro Barbará.

Durante a feira, os participantes também poderão acessar a plataforma Balcão de Empregos, que estará disponível no local para cadastro de currículos – ampliando as chances de serem encontradas vagas diretamente com as empresas contratantes.

A presidente do Sest Senat de Barra Mansa, Beatriz Vieira, destacou a importância do evento para fortalecer a empregabilidade no município.

– Estamos muito felizes em realizar mais uma edição da Feira de Empregabilidade, aqui, em Barra Mansa. No dia 10 de setembro, o Sest Senat será palco de um grande encontro com empresas do setor de transporte, comércio, indústria e serviços, todas oferecendo diversas vagas de trabalho. É uma excelente oportunidade para quem busca recolocação profissional ou o primeiro emprego. Aproveitem para se cadastrar, participar e abrir novas portas para o futuro – afirmou Beatriz.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cesar Carvalho, ressaltou o impacto da iniciativa e agradeceu ao prefeito Luiz Furlani pelo apoio.

– O Balcão de Empregos estará presente na Feira disponibilizando vagas em indústrias, comércio e serviços da nossa região. Além disso, os candidatos poderão cadastrar seus currículos na plataforma e serem encontrados pelas empresas participantes. É uma oportunidade concreta para quem está em busca de uma colocação profissional. Agradeço ao prefeito Luiz Furlani, que tem dado total apoio às ações de desenvolvimento econômico, e também ao Sest Senat pela parceria fundamental na realização deste evento que certamente contribuirá para gerar mais emprego e renda em Barra Mansa – concluiu o secretário.

Foto: Arquivo/PMBM