Preso o terceiro suspeito de envolvimento no roubo à família de Bolsonaro em Resende

A equipe da 89ª DP (Resende), sob a coordenação do delegado Michel Floroschk, prendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 3), mais um suspeito de envolvimento no roubo à residência de familiares do senador Flávio Bolsonaro. O homem, de 42 anos, foi localizado na Rua Domingos Storino, no bairro Cabral, e tentou fugir ao avistar a viatura.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito correu para dentro de uma residência e trancou o portão. Os agentes conseguiram acessar o imóvel e perceberam que ele havia fugido pulando uma janela que dava para um corredor.

Foi realizado um cerco rapidamente e, durante as buscas, os policiais encontraram um rastro de sangue que seguia para os fundos do imóvel, de onde o suspeito havia pulado para uma casa vizinha.

Ele foi localizado e detido. Na queda, sofreu uma fratura exposta. O Samu foi acionado e o encaminhou ao Hospital de Emergência, onde passou por cirurgia. Assim que receber alta hospitalar, o suspeito será encaminhado para a delegacia de Resende, onde ficará à disposição da Justiça.

No quintal da residência, os agentes ainda encontraram uma carga de drogas e munições.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem possui 12 anotações criminais.

Relembre o caco

O crime ocorreu no dia 24 de agosto, um domingo, quando a mãe e os avós do senador Flávio Bolsonaro foram feitos reféns durante um assalto na casa da família, em Resende. O parlamentar relatou o ocorrido em suas redes sociais, afirmando que os familiares passaram por mais de uma hora de “terror”, sob a mira de armas de fogo.

Segundo Flávio, os criminosos abordaram sua mãe quando ela chegava ao imóvel, afirmando que sabiam quem ela era e exigindo informações sobre “dinheiro que o Bolsonaro mandava para os avós”. Dentro da residência, os assaltantes reviraram os cômodos, mantiveram os idosos sob ameaça e usaram fita adesiva para tapar a boca das vítimas.

Como não encontraram valores em espécie, os suspeitos levaram alguns anéis e fugiram com o carro do avô do senador. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

No dia 29, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, prendeu dois suspeitos de participação no assalto. A ação foi coordenada pela 89ª DP e resultou também na apreensão de armas, munições, drogas e um veículo usado no crime.

Foto: Divulgação

