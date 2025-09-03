Suspeito de matar policial civil em Angra morre em confronto no bairro Banqueta

Um homem apontado como suspeito de assassinar o policial civil Elber de Freitas Fares, de 50 anos, foi morto em confronto com a polícia na manhã desta quarta-feira (dia 3), em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. A troca de tiros aconteceu no bairro Banqueta, durante uma operação para localizar os envolvidos no crime.

De acordo com a Polícia Civil, equipes foram recebidas a tiros e houve intensa troca de disparos. Um policial chegou a ser atingido, mas foi protegido pelo colete à prova de balas. Outros homens também ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital da Japuíba, em Angra.

As investigações apontam que os suspeitos são ligados ao Comando Vermelho, facção que atua na região. As buscas continuam para localizar possíveis comparsas que ainda estariam escondidos no bairro.

O inspetor Elber foi morto na noite de domingo (dia 31), quando deixava uma igreja no bairro Balneário. Ele foi atingido por disparos em frente ao filho de 10 anos. Chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital da Japuíba, mas não resistiu.

A morte do policial gerou forte comoção entre colegas de profissão e autoridades de segurança pública. A Polícia Civil reforçou o efetivo em Angra dos Reis desde o crime e mantém operações permanentes na cidade.