Carga especial passará pela Serra das Araras neste domingo, dia 7

A carga especial de mais de 800 toneladas que está trafegando pela via Dutra com destino ao Porto de Itaguaí, fará uma nova movimentação neste domingo (dia 7). A passagem inclui o deslocamento pela Serra das Araras, que sofrerá alterações no tráfego.

Para garantir a segurança de todos, a RioSP, uma empresa Motiva, em alinhamento com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e com a empresa transportadora, acompanhará o deslocamento do conjunto transportador e bloqueará totalmente o fluxo da pista de subida (sentido São Paulo), a partir das 23h do domingo até as 5h da segunda-feira (dia 8).

O conjunto transportador que está estacionamento em um local seguro em Piraí, no km 239, seguirá pela Serra das Araras, pela pista de subida, até o km 221, em Paracambi, onde fará uma nova parada.

Confira a previsão de deslocamento:

07/09

6h – início dos serviços preparatórios para passagem da carga, que acontecerá durante o dia todo. Durante esse período, a pista de subida (sentido SP) terá algumas interdições parciais.

23h – fechamento total da pista de subida, no Km 224,8 e início do deslocamento.

08/09

5h – término do deslocamento da carga e previsão de liberação do tráfego da pista.

Orientações

A concessionária reitera seu compromisso com a segurança e orienta os motoristas a programarem a sua viagem com antecedência. Durante o fechamento da pista de subida, que será das 23h do domingo até as 5h da segunda-feira, todo o local estará sinalizado e as equipes de Operações da concessionária e da PRF estarão no local para orientar o tráfego. Os motoristas que estiverem sentido Rio de Janeiro nesta região e horário devem redobrar a atenção com a sinalização e respeitar o limite de velocidade.

As datas e horários planejados poderão sofrer alterações devido as necessidades de ajustes operacionais dos envolvidos ou por condições meteorológicas.

Curiosidades

– É o maior conjunto transportador a transitar na rodovia Presidente Dutra

– O conjunto transportador possui 59 eixos e 392 pneus

– Como comparação, para transportar essa mesma carga seriam necessários 38 caminhões de 3 eixos

Foto: Divulgação