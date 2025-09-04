Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de vereador em Paty de Alferes

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, nesta quinta-feira (dia 4), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito policial instaurado pela 96ª (Paty de Alferes), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do vereador Denílson Nogueira, conhecido como Ligeirinho, de 56 anos.

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (dia 3), na Avenida Brasil, no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes. Inicialmente, os agentes foram acionados para verificar um acidente de carro. Segundo a Polícia Militar, no entanto, ao chegar no endereço foi constatado que se tratava de um homicídio. A vítima foi encontrada sem vida com marcas de tiros.

A 96ª DP, que atende Paty do Alferes, assumiu o caso, e foi realizada uma perícia no local do crime, para que possam levantar informações que ajudem identificar a autoria do crime e sua motivação.

Assim, a distrital segue em diligências para esclarecer o crime, e pede que quem tiver informações sobre o caso, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento: