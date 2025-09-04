Governador Cláudio Castro entrega 12 novas viaturas semiblindadas para a PM em Resende

O governador Cláudio Castro entregou, nesta quinta-feira (04/08), 12 novas viaturas semiblindadas ao 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em cerimônia na sede da unidade, em Resende, no Médio Paraíba. A medida integra o plano de modernização da frota policial e reforça a segurança nos municípios atendidos pelo batalhão: Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis, além de seus distritos. Ao todo, o batalhão é responsável por uma área de 1,6 mil km2, onde vivem quase 200 mil habitantes. “Já investimos mais de R$ 4,5 bilhões nas nossas forças de segurança. São recursos para a valorização dos policiais, aquisição de novas viaturas, equipamentos modernos e tecnologia de ponta. Esse é o maior investimento da história da nossa polícia e representa o nosso compromisso com a proteção da população fluminense. Vamos continuar combatendo a criminalidade, onde ela estiver”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Foram entregues oito viaturas modelo Renault Duster e quatro modelo Titanos, ampliando a capacidade operacional da PM na região. A ação faz parte do pacote de 758 novas viaturas compradas pelo Governo do Estado e com entrega prevista para ainda este ano em todo o estado. Somente nesta semana, estão sendo distribuídos 101 veículos operacionais semiblindados a unidades da Polícia Militar em diversas regiões.

Além dos novos veículos, o Governo do Rio está investindo fortemente em outros equipamentos e tecnologias de ponta para modernizar as forças de segurança. Estão previstas, até o fim do ano, as seguintes entregas: 870 viaturas SUV GM Blazer para o RECOM (Rondas Especiais de Controle de Multidão); 468 motocicletas para reforçar a mobilidade da PM; 1.000 fuzis automáticos calibre 5.56 e 500 pistolas eletro incapacitantes; um helicóptero blindado; 23 mil novos coletes balísticos ( em processo de compra); e 1.700 capacetes balísticos, já adquiridos este ano.

Modernização tecnológica

Outro avanço significativo é a modernização tecnológica da corporação. Até o fim de 2025, a PM receberá kits de câmeras embarcadas com softwares de reconhecimento facial e leitura de placas, que serão instalados em 2.839 viaturas operacionais. As câmeras corporais também passarão por modernização, incorporando tecnologias semelhantes.

De acordo com o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, a entrega das novas viaturas ocorre em um cenário de melhora significativa nos índices de criminalidade em Resende. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), comparando julho de 2024 com julho de 2025, o município não registrou nem um caso de letalidade violenta, roubos de veículos, de rua, de carga, e a transeunte. Além disso, houve queda de 75% no furto de celulares e de 57% nas tentativas de homicídio. “Esses resultados reforçam o impacto positivo da atuação integrada entre o Governo do Estado, as forças de segurança e a sociedade local”, destacou Menezes.