Cláudio Castro inaugura ponte e entrega condomínio residencial em Rio Claro 

O governador Cláudio Castro inaugurou, nesta quinta-feira (dia 4), a ponte Vargem do Inhame e entregou o Condomínio Residencial Alambari ll, Rio Claro. Com investimentos de mais de R$ 15 milhões, as obras foram executadas pela Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro (Cehab-RJ) e vão beneficiar a população do município do Médio Paraíba.

“Investir no interior do estado é a forma com que a nossa gestão reconhece que o Rio de Janeiro é um só. Entregar e estar presente nos 92 municípios é garantir a democratização e o acesso aos serviços públicos a toda população fluminense”, afirmou o governador.

Localizada sobre o Rio das Pedras, a nova ponte liga o distrito de Lídice a Vargem do Inhame e possui 67,46 metros de comprimento e 8,7 metros de largura. A nova estrutura conta com guarda-corpo, sinalização e iluminação.

“A entrega desta ponte é muito mais que uma simples obra. Aqui estamos dando aos moradores qualidade de vida, reduzindo o tempo de travessia de uma hora e meia para cinco minutos”, ressaltou o secretário de Habitação e Interesse Social, Bruno Dauaire.

Condomínio Alambari ll vai abrigar 32 famílias

Cada apartamento do residencial entregue aos moradores do bairro do Alambari é composto por sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço, totalizando quase 48 metros quadrados, atendendo a 42 famílias.

– Entregar moradia às pessoas não é uma simples entrega, é entender que estamos trabalhando com sonhos e realizações da população. Humanizar as nossas ações é parte da nossa gestão – enfatizou o governador.

Contemplada com a casa própria, Miriam Ana Aguiar, 38 anos, vê com esperança a nova fase da vida.

“Estou muito feliz em receber a minha casa própria e morar com a minha filha, neta e genro em um local digno e seguro. Além disso é muito importante não ter mais despesa com aluguel”, disse.

Obras do programa Limpa Rio Margens

Durante as agendas em Rio Claro, o governador Cláudio Castro visitou as obras do Rio Limpa Margens. Com investimento no valor de R$ 650 mil, o projeto inclui urbanização, com plantio de grama, instalação de bancos de concreto, mesas de jogos, pista de caminhada, academia da terceira idade e parque infantil.

Em 2025 já foram investidos R$ 88 milhões no programa e 70 municípios foram atendidos.

Foto: Divulgação