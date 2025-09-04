Homem agride mãe com socos e chutes e acaba preso em Resende

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por lesão corporal, após agredir a própria mãe, de 55 anos, em Resende. O fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (dia 4) no distrito de Engenheiro Passos.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria xingado a mãe com palavras de baixo calão e a atacado com socos e chutes no rosto. Ainda segundo a PM, a vítima apresentava hematomas na região da face.

Aos agentes, o homem alegou que a mãe teria jogado óleo contra ele. A versão, no entanto, não convenceu a polícia, já que o suspeito não tinha ferimentos.

Mesmo assim, ambos – suspeito e vítima – passaram por atendimento médico no Hospital de Emergência de Resende. A mulher passou por exame de corpo de delito e o caso foi registrado na 89ª DP.