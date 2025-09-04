Polícia prende suspeito de tráfico em operação no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa

Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa), com apoio de agentes do 28º BPM, realizaram nesta quinta-feira (dia 4) uma operação que resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade Bom Pastor (Lazaredo).

Segundo a polícia, durante a ação, o suspeito tentou fugir ao perceber a presença das equipes e correu para dentro de sua residência. No local, ele teria tentado se desfazer de 207 pedras de crack, jogando o material dentro do vaso sanitário. Antes que conseguisse dar a descarga, os agentes o abordaram.

Ainda na casa, foram apreendidos uma balança de precisão e diversas anotações relacionadas à atividade criminosa. O preso, que já possui antecedentes por tráfico e usava tornozeleira eletrônica, foi levado para a 90ª DP e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A operação integra os esforços das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas em Barra Mansa. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp (24) 99280-2952.

Foto: Divulgação