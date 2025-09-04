Homem acusado de furtar restaurantes em Piraí é preso pela Polícia Civil

Uma operação integrada entre policiais civis da 94ª DP de Piraí e militares do 10º BPM, realizada na quarta-feira (dia 3), resultou na prisão em flagrante de um homem de 30 anos acusado de praticar furtos em restaurantes às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. De acordo com as investigações, o criminoso invadia os comércios da cidade durante a madrugada.

— Durante a madrugada, o criminoso invadiu uma loja e restaurante de produtos rurais, no bairro Vista Alegre, e furtou quatro redes de dormir. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Assim que identificamos o suspeito, intensificamos o patrulhamento na região e monitoramos os passos dele. A resposta precisa da polícia só foi possível graças à integração das equipes de segurança — destacou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª DP.

Ao circular pelo bairro Vale Verde, o mesmo homem foi reconhecido como autor do furto de uma bicicleta.

— Com base nas informações, montamos uma ação conjunta entre policiais civis e militares para interceptar o ladrão, que foi preso sem oferecer resistência. Trata-se de um criminoso profissional, com diversas passagens por furto e até uma passagem por roubo cometido no Rio de Janeiro. Determinei a prisão em flagrante, e ele poderá enfrentar até cinco anos de cadeia — informou o delegado Antonio Furtado.

A Polícia Civil trabalha com a suspeita de que o criminoso tenha praticado outros furtos em restaurantes e comércios localizados às margens da rodovia Presidente Dutra. Para ampliar as investigações e responsabilizá-lo por todos os delitos, a colaboração dos comerciantes é considerada essencial.

— Faço um apelo aos proprietários e gerentes de restaurantes da região. Caso tenham sido vítimas, compareçam à 94ª DP trazendo imagens ou registros que possam fortalecer a investigação. Nosso objetivo é que esse criminoso responda por todos os delitos cometidos — reforçou o delegado Antonio Furtado.