Motociclista fica ferido em colisão com carro na BR-393, em Barra Mansa

Um acidente registrado na manhã desta quinta-feira (4) deixou um motociclista ferido em Barra Mansa. A colisão lateral ocorreu por volta das 8h30, no km 297,9 da BR-393, nas proximidades da entrada dos bairros 9 de Abril e Metalúrgicos.

Segundo informações, a batida envolveu uma motocicleta Kawasaki Ninja e um automóvel Fiat Stilo. O condutor da moto sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento de uma equipe do Samu, sendo encaminhado para a Santa Casa de Barra Mansa. Já o motorista do carro não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar a ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF