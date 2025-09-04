Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Paraíso, em Barra Mansa

Um homem de 29 anos foi preso na noite desta quinta-feira (dia 4) no bairro Paraíso, na região conhecida como Predinhos, em Barra Mansa, acusado de tráfico de drogas. A ação foi realizada por policiais civis da 90ª DP, com apoio do Grupo de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão de Polícia Militar, após denúncias sobre a venda de entorpecentes na região.

Segundo a polícia, o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas foi capturado. Com ele, os agentes apreenderam um rádio transmissor.

O homem será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça