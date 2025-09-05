Operação policial causa prejuízo de quase R$ 8,5 mil ao tráfico em Barra Mansa

Uma ação conjunta do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupamento Aeromóvel (GAM) e Grupo de Ações Táticas (GAT II) do 28º BPM resultou em um duro golpe ao tráfico de drogas na comunidade Santa Izabel, em Barra Mansa, nessa quinta-feira (dia 4).

De acordo com a Polícia Militar, a operação, realizada entre 12h e 14h30, contou com o apoio dos cães farejadores Irá e Zara, que localizaram drogas e equipamentos usados pelo crime organizado escondidos em um sofá abandonado na Rua São José, nas proximidades de um condomínio.

Entre o material apreendido estavam 210 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, tabletes de maconha, frascos de lança perfume e black lança, além de sete rádios transmissores. O valor estimado do prejuízo ao tráfico foi calculado em R$ 8.470,00.

Apesar da grande apreensão, ninguém foi preso. Todo o material foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde permaneceu apreendido.

Foto: Divulgação