Voltaço vence Paysandu fora de casa com virada heróica

Por
FOLHA DO ACO
-

Em uma noite de emoções à flor da pele no Mangueirão, o Volta Redonda demonstrou um espírito de luta impressionante e conquistou uma vitória crucial de 2 a 1 sobre o Paysandu. Em um jogo que parecia perdido, o Voltaço virou o placar nos acréscimos do segundo tempo, calando a torcida paraense e garantindo três pontos de ouro na disputa pela permanência na Série B.

​O Paysandu, empurrado por sua torcida, começou a partida buscando o controle do jogo e abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de Thalisson Gabriel. O time da casa parecia ter o jogo em suas mãos, com um bom volume de jogo e criando oportunidades para ampliar o placar. A defesa do Volta Redonda, que vinha suportando a pressão, viu-se em desvantagem, mas não se abateu.

​Na segunda etapa, o Paysaço continuou criando as melhores chances, mas o goleiro Jefferson Paulino do Volta Redonda teve uma atuação decisiva, com defesas importantes que mantiveram sua equipe viva na partida. O esforço defensivo do Voltaço foi fundamental para a reação que viria a seguir.

​Quando tudo parecia definido para a vitória do Paysandu, o cenário mudou completamente nos minutos finais. O Volta Redonda partiu para um “tudo ou nada” e foi recompensado. Aos 44 minutos, o zagueiro Gabriel Pinheiro subiu mais que a defesa adversária e, de cabeça, marcou o gol de empate. A emoção ainda não havia acabado. Três minutos depois, já nos acréscimos, o meia Raí finalizou de fora da área, a bola rasteira enganou o goleiro do Paysandu e estufou as redes, sacramentando a virada e a vitória do Volta Redonda.

​A vitória, além de ser um feito histórico para o Voltaço, aumenta o drama do Paysandu, que se afunda ainda mais na lanterna da competição. Para o Volta Redonda, a virada nos acréscimos é um respiro na luta contra o rebaixamento e um combustível de confiança para os próximos jogos.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

1 COMENTÁRIO

  1. Que milagre!!!! Não apostava mais um tostão que isso pudesse acontecer. Parabéns ao Volta Redonda pela belíssima vitória. Foi uma virada realmente surpreendente!!!!

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.