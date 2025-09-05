Voltaço vence Paysandu fora de casa com virada heróica

Em uma noite de emoções à flor da pele no Mangueirão, o Volta Redonda demonstrou um espírito de luta impressionante e conquistou uma vitória crucial de 2 a 1 sobre o Paysandu. Em um jogo que parecia perdido, o Voltaço virou o placar nos acréscimos do segundo tempo, calando a torcida paraense e garantindo três pontos de ouro na disputa pela permanência na Série B.

​O Paysandu, empurrado por sua torcida, começou a partida buscando o controle do jogo e abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol de Thalisson Gabriel. O time da casa parecia ter o jogo em suas mãos, com um bom volume de jogo e criando oportunidades para ampliar o placar. A defesa do Volta Redonda, que vinha suportando a pressão, viu-se em desvantagem, mas não se abateu.

​Na segunda etapa, o Paysaço continuou criando as melhores chances, mas o goleiro Jefferson Paulino do Volta Redonda teve uma atuação decisiva, com defesas importantes que mantiveram sua equipe viva na partida. O esforço defensivo do Voltaço foi fundamental para a reação que viria a seguir.

​Quando tudo parecia definido para a vitória do Paysandu, o cenário mudou completamente nos minutos finais. O Volta Redonda partiu para um “tudo ou nada” e foi recompensado. Aos 44 minutos, o zagueiro Gabriel Pinheiro subiu mais que a defesa adversária e, de cabeça, marcou o gol de empate. A emoção ainda não havia acabado. Três minutos depois, já nos acréscimos, o meia Raí finalizou de fora da área, a bola rasteira enganou o goleiro do Paysandu e estufou as redes, sacramentando a virada e a vitória do Volta Redonda.

​A vitória, além de ser um feito histórico para o Voltaço, aumenta o drama do Paysandu, que se afunda ainda mais na lanterna da competição. Para o Volta Redonda, a virada nos acréscimos é um respiro na luta contra o rebaixamento e um combustível de confiança para os próximos jogos.