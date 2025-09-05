ExpoRio Turismo Costa Verde vai transformar Angra dos Reis em núcleo de conhecimento sobreo turismo

Nos dias 5 e 6 de setembro, o Iate Clube Aquidabã, em Angra dos Reis, será palco do núcleo do conhecimento da ExpoRio Turismo Costa Verde, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio. O encontro promete reunir especialistas, gestores públicos, empresários e representantes da sociedade civil para debater os caminhos do turismo sustentável, a importância da comunicação, da cultura e da gastronomia como diferenciais competitivos da região.

Para o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, a realização da ExpoRio Costa Verde será um marco para a região. “A Costa Verde é um dos destinos mais completos do Rio de Janeiro, reunindo sol, mar, cultura, gastronomia e uma biodiversidade única. Esse evento foi pensado justamente para integrar todos os atores da cadeia turística e discutir de forma estratégica os caminhos para um turismo mais sustentável e inovador”, destaca o secretário Tutuca.

Primeiro dia: comunicação, sustentabilidade e tendências

A programação terá início na sexta-feira (dia 5), com a abertura oficial do evento, reunindo autoridades e representantes do trade turístico da Costa Verde. Logo após, André Luís Pimenta, secretário municipal de Planejamento e Projetos de Angra, apresentará o painel “Invista em Angra”, destacando o potencial da cidade para novos negócios. Ainda pela manhã, a mesa “A importância da comunicação para o Turismo e o papel da TV como impulsionadora de destinos” reunirá a deputada estadual Célia Jordão, o professor Rodrigo Amado (UFRRJ) e Francisco Rendo Calvo (Vila Galé Eco Resort), sob mediação de Rovany Araújo, apresentador da TV Rio Sul.



Na sequência, o painel “Um caso de sustentabilidade no Turismo: Eclusa – Fazenda Portobello” será conduzido por Carlos Borges (Portobello Hotel & Safari) e pelo subsecretário estadual Nilo Sergio Felix. Ainda na parte da manhã, a mesa “Tendências na segmentação turística: potenciais da Costa Verde” contará com Carol Pessanha, Bruno Nunes (Rio Litoral Tour) e Luiz Paulo Polastri Júnior (BR Marinas), mediada por Sergio Ricardo Almeida, presidente da TurisRio.



No período da tarde, o Senac RJ trará o painel “Futuro da Hotelaria: tecnologia e tendências”, com o especialista Gustavo Araújo. Em seguida, o bicampeão olímpico Giovane Gávio apresentará a palestra “Nossas melhores versões”, abordando motivação e desempenho.



A gastronomia estará em evidência com a mesa “Sabores que criam diferencial para o turismo”, que reunirá as chefs Ticiane Carpanzano (Angra), Rosana Andrade (Canto das Canoas) e Ana Bueno (Banana da Terra – Paraty), sob mediação de Luciano Vidal, ex-prefeito de Paraty.



Também serão debatidos os eventos como motor do turismo regional, em mesa que reunirá Sebastian Buffa (CVB Paraty), Mauro Munhoz (FLIP) e Rafael Miranda (UTMB Brasil); além do tema identidade e marcas territoriais, com Patrícia Reis e Daniel Reis Neto. O Senac ainda apresentará o painel “Como o atendimento excepcional impulsiona a hospitalidade”, com Maxuel Lemos.



O encerramento do primeiro dia trará discussões sobre forças da natureza e turismo sustentável, com Cesar Américo Yano (Ilha Grande) e Ivan Cobra (Parque Estadual Cunhambebe/INEA), além de um painel sobre tradições e turismo de base comunitária, com lideranças como Marilda de Souza Francisco (Quilombo Santa Rita do Bracuí) e Jaisa Assis (AMPEE).



Tutuca reforça ainda a diversidade da programação. “Teremos desde debates sobre hotelaria, gastronomia e eventos, até rodas de conversa sobre artesanato e turismo comunitário, passando pela conservação marinha e inovação tecnológica. Essa pluralidade mostra que o turismo fluminense está atento às tendências e preparado para crescer com responsabilidade”, destaca.



Segundo dia: artesanato, ecoturismo e conservação marinha

No sábado (dia 6), a programação começará com a roda de conversa “A importância do artesanato para o turismo fluminense”, reunindo mestres artesãos e representantes de Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, sob mediação de Marcel Vasconcelos (Setur-RJ). Em seguida, a jornalista e consultora Ana Cláudia Peixoto (Sebrae Rio) ministrará a palestra “Ecoturismo: caminhos sustentáveis para o futuro”.



À tarde, será realizada a mesa “Turismo sustentável e conservação marinha: desafios e oportunidades”, com Alba Valéria dos Reis (IMAAR), Victoria Conceição (IBAMA) e Paulo José Simplício de Alcântara (INEA), mediada por Fernanda Lana, do Instituto ProShark.



Logo depois, o painel “Paraty e Ilha Grande: cultura e biodiversidade” terá a participação de Luciano Vidal e Sandra Barros, reforçando a importância da integração entre patrimônio cultural e preservação ambiental.



O evento encerra com a palestra “Turismo local, futuro, inovações e sustentabilidade”, apresentada por Baltazar de Almeida, CEO da startup TTour.



Serviço:

Data: 5 a 7 de setembro

Local: Iate Clube Aquidabã, Angra dos Reis

Horário de funcionamento: das 10h às 19h

Programação de shows:

05/09 – Jorge Vercillo

06/09 – Diogo Nogueira

07/09 – Tiago Martins

Local: Praia do Anil, Angra dos Reis

Horário dos shows:

Sexta-feira 5 de setembro – Jorge Vercilo: 22h / Show de abertura às 20h

Sábado 6 de setembro – Diogo Nogueira: 22h / Show de abertura às 20h

Domingo 7 de setembro – Thiago Martins: 21h / Show de abertura às 19h

Foto: Divulgação