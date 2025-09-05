Primeiras turmas do curso Operador Geral iniciam atividades práticas na Volkswagen Caminhões e Ônibus

As primeiras turmas do curso de formação profissional “Operador Geral” iniciaram as atividades práticas diretamente na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus, em Resende/RJ. A iniciativa proporciona aos alunos uma vivência real de trabalho, com acesso às linhas de produção e acompanhamento técnico especializado.

Essas primeiras turmas são compostas por alunos de Resende e Volta Redonda, e fazem parte de um projeto que prevê a capacitação de até 400 pessoas. O curso é voltado para homens e mulheres maiores de 18 anos com ensino médio completo, e tem como objetivo oferecer uma formação sólida para quem busca o primeiro emprego ou deseja retornar ao mercado de trabalho.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o Consórcio Modular e o Cluster Automotivo da região.

Segundo Odair Mariano, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o projeto representa um avanço significativo na valorização da mão de obra local. “Estamos preparando jovens e adultos para o mercado com uma qualificação de excelência, e isso fortalece toda a cadeia produtiva da região,” afirmou Mariano.

Melquizedek Louzado, gerente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, destacou o impacto positivo da iniciativa na cultura organizacional da empresa. “Receber os alunos dentro da fábrica é uma forma de integrar desde cedo os futuros profissionais à nossa realidade. Eles aprendem com os nossos processos, com os nossos valores, e isso cria uma conexão muito mais sólida entre formação e prática,” explicou Louzado.

O curso combina teoria e prática e prepara operadores aptos a atuar em diversas áreas da produção industrial. A expectativa é que, ao final do programa, os participantes estejam prontos para ingressar no mercado com experiência e conhecimento técnico alinhado às exigências da indústria automotiva.

