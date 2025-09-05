Jovem é preso e motocicleta “clone” é apreendida pela PRF em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na quinta-feira (dia 4), mais uma motocicleta clonada em Resende. A apreensão aconteceu no km 310 da Dutra, durante patrulhamento de uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF.

Os agentes desconfiaram de duas motos estacionadas em um posto de combustíveis: uma Honda/CG 160 Titan, de cor azul e placa do Rio de Janeiro, e uma Yamaha/YBR125I Factor ED, vermelha, com placa de Resende. Durante a abordagem, foi constatado que a Yamaha não possuía irregularidades. Já a Honda apresentava sinais de adulteração.

O jovem de 19 anos, que inicialmente negou ser o proprietário da Honda, acabou confessando que havia comprado a motocicleta há cerca de seis meses, pagando R$ 8 mil a um desconhecido. Segundo ele, estava no local para tentar vender o veículo. O condutor da Yamaha disse ser amigo do rapaz e que apenas o acompanhava para dar carona após a negociação.

Após inspeção detalhada, a PRF confirmou que a Honda era um veículo “clonado”, mas não foi possível identificar a moto original. Diante da constatação, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 89ª DP (Resende), onde o caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo.

Foto: Divulgação/PRF