Mototaxista perde o braço ao sofrer grave acidente na Dutra em Piraí

Um mototaxista de 37 anos, morador de Piraí, sofreu um grave acidente por volta das 2h da manhã de sexta-feira (dia 5), na altura do km 249 da BR-116. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele perdeu o controle da moto e caiu às margens da rodovia.

Durante a queda, a vítima perdeu um dos braços e sofreu fratura no outro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro com apoio da equipe da CCR RioSP, que encaminhou o homem, em estado grave, para o Hospital de Emergência, em Resende.

Durante a operação de resgate, um dos agentes localizou o braço da vítima em uma área de mata próxima ao local do acidente. O membro foi entregue à PRF, que o transportou até o hospital para possibilitar a tentativa de reimplante cirúrgico. Posteriormente, o homem foi transferido para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Ainda de acordo com a PRF, os agentes da concessionária informaram que o mototaxista apresentava odor etílico e admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de pegar a estrada.