Sul Fluminense celebra 7 de Setembro com desfiles cívicos e programações especiais

As comemorações dos 203 anos da Independência do Brasil, neste domingo, 7 de setembro, vão movimentar diferentes cidades da região Sul Fluminense. Desfiles cívicos, bandas, fanfarras e apresentações de escolas e entidades prometem atrair milhares de pessoas às ruas, celebrando a data com civismo e música. Confira a programação por município:

Volta Redonda: Bandas e fanfarras serão destaque

O tradicional desfile de Volta Redonda começa às 8h30min, na Avenida Paulo de Frontin, bairro Aterrado, e deve reunir mais de 10 mil desfilantes de 50 entidades. Entre os atrativos, estão as apresentações de mais de 4 mil músicos da Banda Municipal, do Coral Municipal, de projetos da secretaria de Educação e fanfarras de escolas públicas e particulares. O ponto alto será o “Bandaço”, formado por jovens músicos da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) e escolas municipais.

Participam ainda a Fundação Beatriz Gama, a Apae, a Fanfarra da Melhor Idade, instituições estaduais, como o Colégio Presidente Roosevelt, o Ciep Toninho Marques e a Firjan Sesi Senai, além de corporações tradicionais, como a ETPC e a fanfarra dos ex-alunos.

A expectativa é de 30 mil pessoas acompanhando o evento, que terá banheiros químicos, área de acessibilidade e reforço de segurança.

Rio Claro: Desfile em Passa Três abre Festa da União

Rio Claro comemora os 203 anos da Independência com um desfile cívico nesta sexta-feira (5), em Passa Três, a partir das 9h, que abre a Festa da União. O evento terá como tema “O Turismo como Meio de Preservar as Raízes da Nossa História” e reunirá nove escolas e um CRAS, com apresentações culturais, fanfarras e bandas marciais.

Segundo o prefeito Babton Biondi (PP), a iniciativa reforça a história e o sentimento de pertencimento da comunidade. Além do desfile, a Festa da União segue até domingo (7), com shows de Violada Bruta, Made In Modão e Renato Teixeira, além de parque de diversões e praça de alimentação.

Barra do Piraí: Maior participação popular com ônibus tarifa zero

O Desfile Cívico de Barra do Piraí terá início às 7h e previsão de término às 11h, com participação de todas as escolas da rede municipal e estadual, além de instituições privadas parceiras da Secretaria de Educação.

O trajeto seguirá da Praça Pedro Cunha, passando pela Rua Júlio Braga e chegando à Rua Nilo Peçanha. Antes disso, haverá o hasteamento da bandeira na cerimônia institucional, acompanhado dos hinos Nacional e de Barra do Piraí.

Devido à representatividade do evento, a Prefeitura espera grande participação popular. Para facilitar o acesso, os ônibus da linha municipal circularão com tarifa zero no domingo, das 7h às 12h.

Pinheiral: Programação

em novo local

O Desfile Cívico de Pinheiral será realizado na Praça Teixeira Campos, no Centro, oferecendo espaço mais amplo e estruturado para receber estudantes, instituições sociais, projetos esportivos e a população em geral.

A programação terá início às 7h30min, com concentração das escolas participantes. Às 8h, ocorrerá a cerimônia de hasteamento da bandeira, seguida do desfile oficial às 8h15min, com encerramento previsto para às 14h.

A partir das 15h, a Praça Teixeira Campos receberá o Samba da Independência, com show do Pagode do Natinho (PDN), animando a população com música e celebração popular.

Barra Mansa: Desfile cívico acontece no aniversário da cidade, em outubro

Em Barra Mansa, o desfile será em 3 de outubro, data do aniversário de 193 anos do município, com concentração a partir das 7h, na Avenida Domingos Mariano, no Centro. O tema será “Eu Amo Barra Mansa” e reunirá escolas, servidores, órgãos de segurança e instituições convidadas.

Segundo a Prefeitura, não haverá desfile no dia 7 de setembro, apenas a cerimônia de hasteamento da bandeira, com a Guarda Municipal.

Itatiaia: Desfile conta com 18 instituições

Em Itatiaia, a programação terá início às 8h, em frente ao Paço Municipal Campo Belo, na Praça Mariana Rocha Leão, no Centro, com o hasteamento das bandeiras. A cerimônia contará com a presença dos pelotões de bandeiras das escolas, além de representantes de entidades e autoridades civis e militares e a Banda da Aman.

A partir das 9h, o evento segue com o desfile cívico das unidades de ensino e instituições que representam diferentes segmentos da sociedade. Com 18 participantes, entre a Academia Militar das Agulhas Negras, a Secretaria de Ordem Pública, Entidades e Unidades de Ensino, o desfile iniciará na Rua São José e seguirá para a Praça Mariana Rocha Leão, no Centro.