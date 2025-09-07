Operação de descida de carga especial pela Serra das Araras é cancelada devido ao mau tempo

A operação de descida da maior carga superdimensionada já registrada na Via Dutra, prevista para este domingo (dia 7), foi cancelada por causa das condições climáticas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga permanecerá estacionada no km 239 da rodovia até que seja definida uma nova data para a manobra.

De acordo com a transportadora, até o fim deste ano ainda passarão outras seis cargas superdimensionadas pela Dutra, todas com destino ao Porto de Itaguaí. Para 2026, já estão previstas mais oito operações desse tipo.

Nas últimas semanas, o conjunto transportador, com 146 metros de comprimento, 6 metros de largura, 59 eixos e peso superior a 800 toneladas, cruzou a região mobilizando equipes, despertando curiosidade e, naturalmente, causando congestionamentos. A carga saiu de Guarulhos (SP) rumo ao Porto de Itaguaí (RJ), de onde seguirá para a Arábia Saudita.

Segundo a empresa Irga, referência no transporte de cargas excepcionais, mais de 50 profissionais estão envolvidos em cada operação, incluindo engenheiros, técnicos de tráfego da concessionária RioSP, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).

O policial rodoviário federal Carlos André Nogueira Fernandes explica que as condições climáticas são determinantes. “Chuvas fortes, neblina ou cerração tornam o deslocamento proibido. E, a depender do tipo e dimensões da carga, só é permitido o deslocamento do nascer ao pôr do sol. A circulação noturna só é possível em casos excepcionais e trajetos não muito longos, como na descida da Serra das Araras, onde se utiliza a pista de subida, interditando-a e descendo com a carga pela contramão de direção”.

Foto: Divulgação/PRF