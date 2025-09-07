Polícia Civil apreende armas e munições em operação sobre homicídio de policial civil em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) deflagaram, neste sábado (dia 6), uma ação para identificar todos os envolvidos no homicídio do policial civil Elber de Freitas Fares. Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão no bairro Vila Velha, em Angra dos Reis, os agentes apreenderam armas e munições.

A ação ocorreu durante diligências para apurar informações de inteligência sobre o homicídio de um policial civil no município. Na residência de um dos investigados, os agentes encontraram significativo material bélico. Foram apreendidos um revólver, uma pistola, um carregador, munições e três celulares, além de diversos itens de armas de pressão.

O crime ocorreu no dia 31 de agosto. O agente Fares foi executado na frente de seu próprio filho ao sair de uma igreja no bairro Balneário, na mesma cidade. Nesta semana, o criminoso suspeito de assassinar o policial foi neutralizado durante uma operação. As diligências continuam para identificar e responsabilizar criminalmente outros possíveis envolvidos no assassinato.