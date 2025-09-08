Alunos do curso “Operador Geral” iniciam atividades práticas na fábrica da Nissan em Resende

Alunos do curso de formação profissional Operador Geral iniciaram nesta semana as atividades práticas na unidade fabril da Nissan, localizada no município de Resende. A visita técnica marca uma nova etapa do projeto de capacitação, que prevê a formação de até 400 pessoas da região Sul Fluminense.

Durante a visita, os estudantes tiveram acesso às linhas de produção e puderam acompanhar de perto os processos industriais, sob orientação de profissionais especializados. A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma vivência real de trabalho, preparando os participantes para atuar no setor automotivo.

O curso é voltado para homens e mulheres com ensino médio completo, maiores de 18 anos, e busca atender tanto quem procura o primeiro emprego quanto aqueles que desejam retornar ao mercado de trabalho.

A ação é resultado de uma parceria entre o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o Consórcio Modular e o Cluster Automotivo da região.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Odair Mariano, destacou a importância da formação profissional como ferramenta de inclusão e desenvolvimento: “Ver esses jovens dentro da fábrica, vivenciando o dia a dia da produção, é motivo de orgulho. O Sindicato acredita na formação como instrumento de transformação social e profissional”.

O gerente de Governança, Relações Trabalhistas e Operações da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil e México, Melquizedek Louzado, reforçou o papel da indústria na capacitação de novos talentos: “Essa parceria é um exemplo de como a indústria pode atuar de forma integrada com a sociedade. A formação técnica aliada à prática é essencial para desenvolver talentos e fortalecer o setor automotivo”.

O diretor jurídico do Sindicato e responsável pela coordenação do curso nas cidades, Leandro Vaz, também comentou sobre o impacto da iniciativa: “Estamos oferecendo mais do que capacitação — estamos oferecendo oportunidade. Esse projeto tem o poder de transformar realidades, e ver os alunos engajados nas atividades práticas é a prova de que estamos no caminho certo”.

Foto: Divulgação