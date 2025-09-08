ExpoRio Turismo Costa Verde encerra primeira edição regional, em Angra dos Reis

A ExpoRio Turismo Costa Verde encerrou a primeira edição regional neste domingo (7/9), deixando um saldo positivo para a população e reforçando o compromisso do Governo do Estado do Rio de Janeiro com o setor. Realizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, no Iate Clube Aquidabã, em Angra dos Reis, o evento teve co-participação do Senac RJ e o apoio do Sicomércio e da Prefeitura de Angra, atraindo profissionais e o público em geral.

A programação contou com painéis sobre sustentabilidade, ecoturismo, gastronomia, tecnologia e inovação, reunindo mais de 40 palestrantes, além de uma agenda cultural com artesanato e grandes shows na Praia do Anil.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, celebrou o sucesso da iniciativa. “A ExpoRio Turismo Costa Verde mostrou que o turismo é um motor de desenvolvimento para todo o estado. Aqui conseguimos debater tendências do setor, valorizar o artesanato, fomentar o empreendedorismo local e, ao mesmo tempo, levar cultura e entretenimento para a população. Nosso objetivo é democratizar o turismo, interiorizar cada vez mais os eventos e mostrar que regiões como a Costa Verde são estratégicas para o futuro do turismo fluminense”, destacou Tutuca.

Tendências e Artesanato

Nos dois primeiros dias (5 e 6 de setembro), a plenária discutiu temas como o futuro da hotelaria, tecnologia aplicada ao turismo, conservação marinha e sustentabilidade, além do papel da gastronomia como cartão-postal do estado.

O evento foi encerrado com a palestra “Turismo local, futuro, inovações e sustentabilidade” destacando que a região vive uma nova fase baseada em capital humano, preservação ambiental e inovação tecnológica.

O artesanato da Costa Verde também teve espaço de destaque. A roda de conversa “A importância do artesanato para o turismo fluminense” reuniu representantes de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba.

Para o coordenador do Programa de Artesanato da Setur-RJ, Marcel Vasconcelos, a participação foi fundamental para valorizar a produção local. “O artesanato é uma expressão da nossa identidade, um atrativo cultural que impulsiona a economia e cria conexões genuínas entre o turista e o destino. A receptividade aqui em Angra foi fantástica”, disse Marcel.

A mestra-artesã de Angra dos Reis, Zuleide Rodrigues, também ressaltou a visibilidade conquistada. “Ter um espaço como a ExpoRio para mostrar nosso trabalho e dialogar com o poder público é um reconhecimento do nosso papel. O turismo não é só paisagem; é a nossa história, contada pelas nossas mãos – elogiou Zuleide

O evento foi além dos debates técnicos e levou uma programação cultural diversificada à Praia do Anil, com exposição de artesãos e três noites de apresentações gratuitas de Jorge Vercillo,

Diogo Nogueira e Thiago Martins. O cantor encerrou o evento celebrando a energia da região. “Voltar para Angra dos Reis e me apresentar aqui é uma alegria enorme. O carinho do público é único e a gente sente essa energia. O turismo da Costa Verde é forte e merece eventos assim, que misturam cultura, música e valorização da nossa gente”, afirmou Thiago Martins.

A próxima edição da ExpoRio Turismo vai acontecer na região Caminhos da Serra, de 3 a 5 de outubro, na cidade de Bom Jardim.